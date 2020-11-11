نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تصريح العمل برقم الجواز في دولة الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تصريح العمل من الأوراق الهامة للوافدين في دولة الإمارات، وحرصا على مصلحة الجميع قامت وزارة العمل بالإمارات عبر موقع وزارة الموارد البشرية بتقديم خدمة استعلام عن تصريح عمل برقم الجواز في دولة الإمارات، وسوف نستعرض معكم في ثقفني خطوات الاستعلام فتابعونا.

تصريح العمل في الإمارات

تقوم وزارة العمل بالإمارات بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والوافدين، وتعتبر خدمات الاستعلام من أهم الخدمات المقدمة، حيث يعتبر تصريح العمل هو إخلاء مسئولية من القيام بمخالفة القانون في الإمارات، ويجب على كافة المقيمين بالإمارات أو من يرغب بدخول البلاد أن يقوم بمراجعة الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب، والتي يمكن اعتبارها إحدى الركائز الأساسية للدخول إلى الإمارات بصورة دائمة.

استعلام عن تصريح عمل برقم الجواز في دولة الإمارات

يمكن لراغبي الاستعلام عن تصريح العمل عن طريق رقم الجواز الخاص بهم القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الخاص بـ وزارة الموارد البشرية والتوطين . يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية والموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على تصريح العمل. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة، يتم إدخال رقم الجواز المراد الاستعلام عنه. يتم الضغط على كلمة الاستعلام، فتظهر للمستعلم كافة التفاصيل الخاصة بتصريح العمل للجواز المستعلم عنه.

الاوراق المطلوبة لعمل تصريح عمل بالإمارات

بعد أن قمنا معكم بعرض طريقة استعلام عن تصريح العمل برقم الجواز في دولة الإمارات، سوف نستعرض معكم الأوراق المطلوبة لعمل تصريح العمل وهي كما يلي:

أصل شهادة التخرج على أن يتم اعتمادها من الجامعة التي تم التخرج منها.

صورة ملونة واضحة لجواز السفر الخاص بالوافد.

صورة ذات خلفية بيضاء للوافد الذي يريد استخراج تصريح العمل.

في حالة زواج الوافد، يقوم بتقديم وثيقة من الجهات المختصة.

في حالة وجود أطفال يتم تقديم شهادات ميلاد آلية معتمدة وموثقة من الجهات المعنية.

صور واضحة ملونة للجوازات الخاصة بالزوجة والأولاد.

طريقة توثيق المستندات الخاصة بتصريح العمل بالإمارات

بالنسبة لوثيقة الزواج يتم استخراجها مع القيام بالحصول على إقرار من النيابة التي يتبعها المأذون بعد الحصول على الختم الخاص بوزارة العدل، ثم يتم ختمها من وزارة الخارجية والقيام بتقديمها إلى مقر سفارة الإمارات للحصول على التصديق اللازم عليها.

بالنسبة لشهادات الميلاد: يتم استخراج شهادات ميلاد مميكنة بعد أن يتم تصديقها من مكاتب السجل المدني، ثم يتم التصديق عليها من وزارة الخارجية ثم توثيقها من سفارة الإمارات.

السجل الأمني : حيث يتم التحقق منه للشخص الذي يرغب في السفر إلى دولة الإمارات، حيث يتم استبعاد من له نشاط سياسي أو أمور جنائية.

قواعد الحصول على تأشيرة الإمارات

قامت حكومة الإمارات بوضع عدد من القواعد الخاصة بالحصول على تأشيرتها وهي :

عند قيام الشخص بالتقديم على التأشيرة يجب أن يتم سداد الرسوم الخاصة بها كاملة، والرسوم الخاصة بإصدار التأشيرة الخاصة بالدخول غير قابلة للاسترداد.

في حالة الإلغاء يتم استرداد قيمة تذكرة الطيران فقط.

تتراوح مدة صلاحية الدخول أربعة أيام فقط.

كافة التأشيرات التي تصدرها الإمارات صالحة لمدة 60 يوما فقط من تاريخ إصدارها.

للاستزادة.. يمكن الاستفادة من مقالنا السابق حول الاستعلام عن تأشيرة الإمارات.. إذن الدخول والفيزا والصلاحية والانتهاء.

قمنا معكم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بتصاريح العمل في دولة الإمارات وطريقة الاستعلام عن صلاحيتها للوافدين باستخدام رقم الجواز الخاص بالوافد، وكذلك الأوراق المطلوبة لاستخراج التصريح وطرق توثيقه، وذلك حتى يصبح من السهل على المسافرين أن يقوموا باستخراجه دون التعرض إلى أي مخالفات قد تتسبب في عمل مشكلات هناك.