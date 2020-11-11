تمويل فوري يصل الي 60.000 ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تقدم منصة سلفة العديد من الخدمات التمويلية وبجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، حيث تسعي منصة سلفة دائماً الي مساندة المواطنين ومساعدتهم في عمل مشروع خاص بهم لزيادة الدخل المالي لهم، وتتميز منصة سلفة السعودي بأنه تمويله بدون تحويل راتب وبدون كفيل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يعانون من أزمات مالية تجعلهم غير قادرين علي المعيشة، لذلك تسعي الكثير من البنوك والشركات بالمملكة الي تقديم المساعدة للمواطنين على شكل قروض، لذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الإخباري” كيفية التقديم علي تمويل منصة سلفة السعودي والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

مميزات تمويل منصة سلفة السعودي

يمتلك تمويل سلفة الكثير من المميزات التي قد تهم المواطنين، حيث أن تمويلات منصة سلفة يعتبر من اهم وافضل التمويلات التي تقدم داخل المملكة العربية السعودية، فهي تقدم تمويل فوري، وتمويلاته سهله وميسرة الشروط، ومن اهم ما يتميز به انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التمويل من منصة سلفة السعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يمكن توفير عدد من طرق السداد، سرعة الموافقة علي التمويل، هامش ربح تنافسي.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة 1442

قد حددة منصة سلفة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة، فيمكن للجميع الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من خلال منصة سلفة مع اتباع الشروط والأحكام اللازمة.

يجب أن يكون العميل المتقدم للتمويل سعودي الجنسية فقط. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما عند طلب التمويل. يجب أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عند طلب التمويل عن 3000 ريال سعودي. يجب أن لا تقل مدة خدمة العمل عن ستة اشهر كاملا.

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل من منصة سلفة السعودي

يتطلب بنك التنمية الاجتماعية بعض الأوراق والوثائق عند طلب التمويل كا صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالعميل المتقدم علي أن تكون سارية عند طلب التمويل، يجب إحضار توفير كافة الأوراق الخاصة بالعمل، يجب ملئ نموذج الملائمة الخاصة بالعمل.