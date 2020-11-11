تمويل الراجحي | كيفية الحصول على التمويل ومعرفة كافة الشروط والمستندات المطلوبة

يعد تمويل الراجحي من أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع المواطنين ، حيث يعد البنك أحد أهم البنوك المصرفية في المملكة التي تتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من القروض مختلفة الأنواع للمواطنين والشركات وذلك بهدف خدمة المشاريع الصغيرة والكبيرة ومساعدة الشباب الذين يريدون فتح مشاريع خاصة بهم والتي تساهم في إنعاش اقتصاد المملكة العربية السعودية.

أهم مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يتميز التمويل من بنك الراجحي بالعديد من المميزات، ومن أهمها:

يقدم مصرف الراجحي التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكنك الحصول على التمويل خلال مدة ثلاثون دقيقة فقط.

يتيح للعميل الحق في اختيار طريقة السداد المناسبة له.

يتيح للعميل فترة سداد تصل إلى حوالي 60 شهراً.

تصل نسبة التمويل إلى 30 ضعف الراتب للقطاع العام، 25 ضعف الراتب للقطاع الخاص.

لا يتطلب وجود كفيل للحصول على التمويل.

المعاملات المالية مع المصرف تتم بدون أي عواقب أو شروط تعوق عملية التمويل.

أنواع تمويل الراجحي الشخصية

يوفر بنك الراجحي عدة أنواع من القروض ولكل قرض استخدام معيّن مختلف عن غيره في مدة سدادة وقيمته الحسابية، وكذلك أيضاً بالنسبة للفائدة والمتغيرات، وذلك سواء كانت قروض شخصية أو عقارات أو سيارات أو شركات وأعمال، وفيما يلي سيتم التعرف على أنواع القروض التي يقدمها هذا البنك:

قروض السيارات: هي قروض يحصل عليها المواطن من أجل شراء سيارات خاصة، ويتم صرف القرض من قبل البنك أو وكلاء السيارات مباشرةً، أما في حال التأخر أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة فسيتم بفقدان السيارة، وغالباً ما تمنح تلك الوكالات هذه القروض بنسب فوائد أعلى.

هي قروض يحصل عليها المواطن من أجل شراء سيارات خاصة، ويتم صرف القرض من قبل البنك أو وكلاء السيارات مباشرةً، أما في حال التأخر أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة فسيتم بفقدان السيارة، وغالباً ما تمنح تلك الوكالات هذه القروض بنسب فوائد أعلى. قروض شخصية : هي قروض يمنحها البنك للأفراد العملاء لأي نفقات شخصية دون تحديد الغرض من ذلك .

هي قروض يمنحها البنك للأفراد العملاء لأي نفقات شخصية دون تحديد الغرض من ذلك القروض الطلابية: وهي قروض مخصصة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، وذلك من أجل التخفيف على الأسرة وتغطية تكاليف الدراسات العليا للطلاب.

وهي قروض مخصصة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا وأسرهم، وذلك من أجل التخفيف على الأسرة وتغطية تكاليف الدراسات العليا للطلاب. قروض توحيد الدين: هي نوع من القروض التي يتم الحصول أجل تسوية جميع الديون المستحقة في الوقت الحاضر، حيث يتم سداد جميع الديون المستحقة المتأخرة على صاحب القرض وعادة ما تكون هذه القروض على شكل قروض شخصية أو رهون عقارية ثانية.

هي نوع من القروض التي يتم الحصول أجل تسوية جميع الديون المستحقة في الوقت الحاضر، حيث يتم سداد جميع الديون المستحقة المتأخرة على صاحب القرض وعادة ما تكون هذه القروض على شكل قروض شخصية أو رهون عقارية ثانية. الرهون العقارية: قروض يتم منحها للمواطن لشراء منزل جديد لا يمكنه دفع سعره حالياً، لذلك يقوم المواطن برهن المنزل للبنك لحين استيفاء البنك قيمة السداد الإجمالية مع نسبة فائدة أدنى، وفي حال التخلّف عن السداد فسيتم استعادة ملكية المنزل للبنك مباشرةً.

قروض يتم منحها للمواطن لشراء منزل جديد لا يمكنه دفع سعره حالياً، لذلك يقوم المواطن برهن المنزل للبنك لحين استيفاء البنك قيمة السداد الإجمالية مع نسبة فائدة أدنى، وفي حال التخلّف عن السداد فسيتم استعادة ملكية المنزل للبنك مباشرةً. قروض العسكريين: قروض متاحة للعسكريين أو العاملين في المنظومة العسكرية وأسرهم، بجانب قرض السكن المدعوم من الحكومة.

قروض متاحة للعسكريين أو العاملين في المنظومة العسكرية وأسرهم، بجانب قرض السكن المدعوم من الحكومة. قروض الأعمال الصغيرة: هي قروض تجارية يقوم البنك بمنحها للمبتكرين وأصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك بغرض توسيع أعمالهم ونشاطهم التجاري والعمل على زيادة الدخل.

هي قروض تجارية يقوم البنك بمنحها للمبتكرين وأصحاب الأعمال الصغيرة وأصحاب المشاريع الناشئة، وذلك بغرض توسيع أعمالهم ونشاطهم التجاري والعمل على زيادة الدخل. الاقتراض من التقاعد والتأمين على الحياة: يمكن لأصحاب التأمين علي الحياه الاقتراض من حساباتهم الشخصية.

أنواع القروض في تمويل الراجحي

يسعى بنك الراجحي لخدمة جميع المواطنين دون استثناء لذلك أتاح البنك لعملائه الحصول على تمويل شخصي ضمن عدة برامج تمويلية يوفرها البنك، وفيما يلي سيتم التعرف على أنواع تمويل بنك الراجحي:

تمويل شخصي بدون تحويل راتب: هو تمويل يُمنح للمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، وموظفي البنوك، ممّن يتقاضوا رواتب شهرية بحد أدنى 2000 ريال سعودي، ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى مليون ريال سعودي.

هو تمويل يُمنح للمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، وموظفي البنوك، ممّن يتقاضوا رواتب شهرية بحد أدنى 2000 ريال سعودي، ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى مليون ريال سعودي. تمويل شخصي بتحويل الراتب: تمويل يُمنح للمواطن والمقيم مع شرط تحويل الراتب، على أن يكون الحد الأدنى للتمويل 2000 ريال سعودي، وقيمة تمويل تصل إلى 50000 ريال سعودي، حيث يتم سداد التمويل على 60 شهر.

تمويل يُمنح للمواطن والمقيم مع شرط تحويل الراتب، على أن يكون الحد الأدنى للتمويل 2000 ريال سعودي، وقيمة تمويل تصل إلى 50000 ريال سعودي، حيث يتم سداد التمويل على 60 شهر. تمويل شخصي وطني: هو تمويل يُمنح للمواطن وللمقيم دون طلب تحويل راتب، ويمكن الحصول عليه في خلال 30 دقيقة، وبحد أدنى للراتب يبلغ 2000 ريال سعودي، وحد أقصى للتمويل يصل إلى 50000 ريال سعودي، وفترة سداد تصل 60 شهر.

هو تمويل يُمنح للمواطن وللمقيم دون طلب تحويل راتب، ويمكن الحصول عليه في خلال 30 دقيقة، وبحد أدنى للراتب يبلغ 2000 ريال سعودي، وحد أقصى للتمويل يصل إلى 50000 ريال سعودي، وفترة سداد تصل 60 شهر. تمويل شخصي بضمان العقار: بتمويل يُمنح للمواطن فقط، بحد راتب أدنى يصل إلى 5000 ريال سعودي لموظفي القطاع الحكومي، و7000 ريال سعودي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، مع حد أقصى للتمويل يصل إلى 3 مليون ريال سعودي.

بتمويل يُمنح للمواطن فقط، بحد راتب أدنى يصل إلى 5000 ريال سعودي لموظفي القطاع الحكومي، و7000 ريال سعودي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، مع حد أقصى للتمويل يصل إلى 3 مليون ريال سعودي. تمويل تقسيط السيارات: تمويل يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة منه، من أجل شراء أي سيارة من الوكالات والمعارض الموجودة في المملكة.

تمويل يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة منه، من أجل شراء أي سيارة من الوكالات والمعارض الموجودة في المملكة. تمويل شخصي للمتقاعدين: يُمنح للمواطنين بشرط تحويل الراتب، ويكون الحد الأدنى للراتب 1.900 ريال سعودي ونسبة التمويل تعتمد على قيمة الراتب وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، مع إمكانية التقديم على التمويل قبل التقاعد بـ 5 سنوات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك الراجحي للحصول على التمويل وهي كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على القرض حاصل على جنسية المملكة العربية السعودية.

أنْ لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عامًا ولا يزيد عن ستين عامًا.

ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي في القطاع العام، ولا يزيد عن 7400 في القطاع الخاص.

ألا تقل مدة العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص، ولا عن 3 أشهر للقطاع العام.

في حالة طلب تمويل من أجل شراء أرض، يشترط ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع.

إذا كان من أجل شراء شقة، تكون مدة التعاقد على العقارات 20 عاماً.

إذا كان من أجل شراء فيلا بهدف السكن يتم صرف 82 ضعف الراتب.

التزام العميل في تسديّد قيمة القرض في المواعيد المحددة.

يجب العمل لدى جهة معتمدة مسبقًا لدى بنك الراجحي.

طلب قرض من بنك الراجحي

يسعى الكثير من المواطنين لفتح حساب ببنك الراجحي لما له من مميزات عديدة تخدم العملاء، ويمكن التقدم للحصول على طلب قرض من بنك الراجحي من خلال إتباع الخطوات الخطوات الأتية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

قم باختيار أيقونة “التمويل الشخصي” الموجود أعلى الصفحة.

بعد ذلك اضغط على الخدمات المصرفية الإلكترونية، ثم اضغط على المصرفية الشخصية.

ثم قم بتحديد التمويل الذي يرغب المتقدم في الحصول ثم قم باختيار التمويل الشخصي وطني.

قم بالضغط على تقدم بطلبك الآن.

بعد ذلك قم بإدخال المعلومات الشخصية وهي ( الاسم-الجنسية-الجنس-العمر-رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة-إذا كان لديك حساب في مصرف الراجحي أم لا)

ثم قم بإدخال المعلومات المالية للمتقدم وهي (إذا كان لديك راتب محول على الراجحي أم لا-قيمة الراتب الشهري-قطاع العمل- منتجات بطاقات الائتمان)

ثم قم بإدخال جميع معلومات الاتصال مثل (رقم الجوال-البريد الإلكتروني-المنطقة-وغيرها..)

بعد ذلك قم بالضغط على التالي.

سوف يتم التأكد من المعلومات التي قمت بإدخالها ثم اضغط على استمرار.

بعد ذلك سيتم قراءة تفاصيل التمويل المبدئية، والتي تكون حسب المعلومات التي قمت بإدخالها مسبقاً حيث سوف يظهر مدة الفترة وعدد الأقساط الشهرية وقيمة الحد الأقصى للتمويل المتاح.

بعد ذلك قم بالضغط على التالي.

ثم قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد أن قراءتها جيداً.

بعد ذلك قم بالضغط على التالي.

سوف تأتي رسالة على رقم هاتف الجوال الذي قمت بإدخاله تفيد بأنه تم تقديم طلبك بنجاح.

وفي حالة حدوث أي مشكلة يمكن مراجعة الطلب بكل سهولة من مكانك وفي خلال دقائق من خلال رقم 818845.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض مصرف الراجحي

لكي تحصل علي تمويل الراجحي لابد من أعداد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تختصر في:

يجب تعبئة نموذج المستند الخاص بالتمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

تقديم خطاب تعريف صادر عن جهة العمل.

تقديم خطاب تحويل الراتب.

دفع رسوم بقيمة 500 ريال سعودي.

إثبات سكن سواء (فاتورة الكهرباء أو مياه أو الهاتف الأرضي).

وأضاف البنك مؤخراً خدمة تحديث البيانات فلذلك يسعى الكثير من المواطنين إلى تحديث البيانات المصرفية الخاصة ببنك الراجحي

وفي نهاية الحديث نرجو أن نكون قدمنا في هذا المقال الإفادة والمعلومات المطلوبة للتقديم علي التمويل الشخصي، ومعرفة كافة الأوراق والمستندات المطلوبة والتعرف على الشروط من أجل الحصول على القرض الشخصي، بالإضافة إلى معرفة أنواع القروض والتمويل الشخصي.