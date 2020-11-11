تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بفترة سداد 96 شهراً، حيث يقدمه مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين، فقد يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف التمويلية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وأيضاً المملكة الهاشمية الأردنية، لذا فقد نقدم لكم التفاصيل من خلال موقع ثقفني، كما نوضح لكم الشروط والمزايا. شروط الحصول علي تمويل شخصي وسريع من مصرف الراجحي أن يكون عمر العميل لا يزيد عن 60 عاماً. يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية. يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص عن 5000 ألاف ريال سعودي إذا كان عاملاً بالقطاع الحكومي، وإذا كان عاملاً بالقطاع الخاص لا يقل راتبه عن 7400. يجب أن يكون العميل قضي مده عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي، وإذا كان عاملا بالقطاع الخاص فيشترط أن لا يقل عن سته أشهر. أن يتعهد العميل أن يقوم بالسداد بشكل منتظم وبصورة دورية. تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل الي مصرف الراجحي. يشترط أن يكون الاستقطاع الشهري ثلاثة وثلاثون في المئة من إجمالي الراتب الشهري الخاص بالعميل. خطوات التقديم للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الدخول الي الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. اختيار طلب التمويل الشخصي وتقديم الطلب. إرسال كامل البيانات الشخصية وتأكد أنها صحيحة. قم بحفظ الطلب، وقد تتم مراجعة الطلب من قبل موظفي بنك الراجحي، ثم يأتيك الرد بعد نصف ساعة من الطلب بالموافقة أو الرفض. مميزات التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي لمصرف الراجحي تمويل إسلامي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وتابع لتعاليم الدين.

تمويل شخصي ذات فترة سداد مرنة ومريحة للعميل حيث تصل فترة سداده الي 96 شهراً للعاملين في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية، كما يوفر فترة سداد تصل الي 84 شهراً للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

يوفر مصرف الراجحي تأمين تكافلي في حالة حدوث عجز دائم للعميل لا قدر الله أو حدوث الوفاة لا قدر الله تعالي فقد يتم إعفاء أهالي المقترض من السداد. شروط الحصول علي تمويل شخصي وسريع من مصرف الراجحيخطوات التقديم للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

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