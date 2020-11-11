تقديم طلب مساعدة مالية أو سداد قرض عبر الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكة كامل المساعدات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيت تعد مؤسسة الديوان الملكى واحدة من المؤسسات التي تقدم كامل الخدمات للمواطنين بالمملكة، حيث ان الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يعانون من ازمات مالية واصبحو غير قادين علي مستوي المعيشة، والاسر الذين تزايدت عليهم المسؤليات واصبحو غير قادرين علي سداد بعض الديون، لذلك يقدم الديوان الملكى مساعدة مالية او طلب علاج او غيرها من المساعدات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، لذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الاخباري” كيفية ارسال طلب مساعدة مالية او سداد قرض او ديون عبر الديوان الملكي.كيفية ارسال طلب معروض عبر الديوان الملكي
يمكن للجميع بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول علي مساعدة عبر الديوان الملكي إرسال طلب مساعدة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان وبكل سهولة، حيث يقدم الديوان الملكي مساعدة من اعفاء سداد قرض او مساعدة لطلب علاج او مساعدة مالية او غيرها من المساعدات التي يحتاجها المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث سهل الديوان الملكي علي المواطنين بإرسال طلب مساعدة بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني فيمكن للمواطن اولاً:
- قم بإلقاء السلام الي خادم الحرمين الشريفين، سيادة الملك سليمان بن عبد العزيز ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
- بعد ذلك قم بإدخال كتابة نوع المساعدة التي ترغب في الحصول عليها عبر الديوان الملكي.
- ثم بعد ذلك يمكنك كتابة جميع الأسباب والدوافع المتعلقة بطلب المساعدة بالديوان الملكي.
- بعد ذلك قم بإرفاق المستندات التي تثبت أن المتقدم بالمساعدة يتعرض لظروف مادية سيئة وجميع الأسباب السابقة.
- بعد ذلك يمكن للمتقدم كتابة رقم الهاتف الجوال الخاص به والايميل التابع له.
- في نهاية الطلب قم بتقديم خالص الشكر الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
- سوف يتم الرد عليك في خلال شهر من تاريخ الإرسال.
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