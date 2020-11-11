ترامب يفوز في ولاية ألاسكا

ترامب يفوز في ولاية ألاسكاأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، بأصوات ولاية ألاسكا، بعد أن حاز على نحو 149 ألف صوتا، وبنسبة 57 في المئة، من مجمل الأصوات.

وبهذا تصبح أعداد أعضاء الهيئة الانتخابية لصالح ترامب 217 عضوا، مقابل 290 عضوا لمنافسه المرشح الديمقراطي، جو بايدن، والذي أعلنته وسائل إعلام على أنه الرئيس المنتخب.

وحصل جو بايدن أصوات 102 آلاف شخصا، وبنسبة تتجاوز 39 في المئة.

وبدأ ترامب إجراءات قضائية للطعن في نتائج ولايات أعلنت وسائل إعلام أميركية فوز بايدن فيها، حيث يرفض ترامب النتائج الحالية مؤكدا فوزه في الانتخابات الرئاسية.

(الحرة)

