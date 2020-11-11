الجيش الوطني الليبي يدين مقتل المحامية حنان البرعصي

أدان الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، الاعتداء الآثم الذي تعرضت له المواطنة والمحامية حنان البرعصي، والذي أودى بحياتها.

وحسب ما جاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية "يدين القائد العام بأشد العبارات الاعتداء الآثم والذي أودي بحياة المواطنة حنان البرعصي ويتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها".

وأضاف: "هذا وقد عقد اجتماعا مطولا مع رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري وإبراهيم بوشناف وزير الداخلية حيث شدد القائد العام على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناه والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن".

وأكد القائد العام، خلال الاجتماع، أن كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

كما ذكر أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو يدعي أن لديه نفوذا تمكنه من القيام بتجاوزات، مضيفا "فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء شعبنا ودفعنا من أجله آلاف الأرواح الزكية".