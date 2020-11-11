ترامب يهزم بايدن فى ألاسكا

ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب فاز بالأصوات المخصصة لألاسكا فى المجمع الانتخابى والبالغ عددها 3، بعدما تقدم بـ46 ألف صوت عن منافسه جو بايدن.

وبحسب "سكاى نيوز"، لن يغير الفوز بألاسكا نتائج الانتخابات التى أجريت فى الثالث من نوفمبر، حيث لا يزال الفارق كبيرا بين ترامب وبايدن الذى جرى إعلانه رئيسا منتخبا وفق النتائج.

وجاء فوز ترامب فى ألاسكا فى وقت قررت فيه سلطات ولاية جورجيا، الأربعاء، إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5 بالمئة.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتا فى المجمع الانتخابى، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة فى الانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وتأتى هذه المستجدات بعد أيام من إعلان فوز بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحصوله على 290 صوتا من أصل 538 صوتا من أصوات المجمع الانتخابى.

وما يزال ترامب يصر على عدم الاعتراف بهزيمته فى الانتخابات، مؤكدا أنه سيخوض معركة قانونية و"سينتصر".

ويقول الرئيس الجمهورى، إن هناك خروقا حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التى وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.