المعارضة الأرمنية تمهل رئيس الوزراء حتى منتصف الليل ليستقيل

أمهلت قوى المعارضة فى أرمينيا، التى تواصل الاحتجاج قرب مبنى البرلمان وسط يريفان رئيس الوزراء نيكول باشينيان، حتى الساعة 12 من منتصف الليلة بالتوقيت المحلى، لإعلان استقالته.





وقال ممثل حزب "الاتحاد الثورى الأرمنى" إيشخان ساغاتليان بحسب "روسيا اليوم" : "نطالب باستقالة باشينيان بحلول الساعة 24:00، وفى حال لم يعلن ذلك، فعلى برلمان البلاد أن يتخذ القرار المناسب، سننتظر حتى الموعد المحدد، وإذا لم تعلن الاستقالة، سنعقد مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل، نعلن فيه عن خطواتنا التالية".

ويواصل المتظاهرون، احتجاجهم بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى إغلاق جزء من شارع باغراميان المركزى، فيما تطوق قوات الأمن المبنى.

وفى وقت سابق، نظم 17 حزبا سياسيا فى أرمينيا مظاهرة وسط يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

ووقع رئيس الوزراء الأرمنى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجانى إلهام علييف الاثنين بيانا مشتركا حول الوقف الكامل للحرب فى قره باغ، ما تعتبره المعارضة استسلاما للعدو وهزيمة وقع عليها باشينيان.

وأعلن ممثلو وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة فى أرمينيا أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة للجمهورية ستلتزم بالاتفاقيات ودعوا الشعب إلى الامتناع عن الأعمال التى من شأنها زعزعة استقرار الوضع فى البلاد.