هربا من جحيم الحرب .. لجوء 10 آلاف إثيوبى للسودان

وقال السر خالد مسؤول مفوضية اللاجئين بشرق السودان لوكالة "رويترز"، إنه بحلول عصر اليوم بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من النزاع الذين تم إحصاؤهم، أكثر من عشرة آلاف لاجئ، وصلوا باستخدام السيارات ومركبات مختلفة.
وأضاف: "الوضع الإنسانى حرج جدا لأن هذه الأعداد، والتى نتوقع أن تزداد، أكبر من إمكانياتنا، وهناك نقص حاد فى الغذاء والمأوى والعلاج، وهم فى حاجة عاجلة للمساعدة".
وذكرت وسائل إعلام حكومية، نقلا عن مصادر فى مفوضية اللاجئين، أن السودان يتوقع تدفق أكثر من 200 ألف إثيوبى عبر الحدود على ولاية القضارف شرق البلاد فى الأيام المقبلة.
ولقى المئات حتفهم فى معارك وغارات جوية فى منطقة تيجراى بشمال إثيوبيا على الحدود مع القضارف، بينما يشن رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد هجوما عسكريا على زعماء محليين بالمنطقة يتحدون سلطته.
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