ألمانيا.. عصابة تسطو على مكتب جمارك وتنهب 6.5 مليون يورو  

أعلن الأمن الألماني إطلاق عملية بحث لاعتقال ضالعين في سرقة 6.5 مليون يورو نقدا، بعملية سطو استهدفت مكتب هيئة الجمارك غربي البلاد.
وقالت الشرطة: "تم التخطيط والاقتحام بشكل احترافي. المجرمون حفروا تحت الأرض وتسللوا إلى الخزنة من قبو المبنى" في مدينة دويسبورغ غرب البلاد يوم الأحد 1 نوفمبر.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا أصوات حفر حوالي الساعة السادسة صباحا، وبعد ثلاث ساعات، شوهد ثلاثة رجال يرتدون ملابس وقبعات داكنة وهم يدخلون ويخرجون من المبنى لتحميل أشياء في شاحنة بيضاء ذات أبواب منزلقة، ثم غادروا المكان.
ولاحظ شاهد عيان رجلا يسير في أرجاء مكتب الجمارك قبل ركوب السيارة والانطلاق في نفس اتجاه الشاحنة.
ونشرت الشرطة صور الرجل التي التقطها الشاهد وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف يورو مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص .
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