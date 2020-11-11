الصحة العالمية.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة ستتخطى الـ10 ملايين قريبا 

رجح المكتب الإقليمي للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية، أن تتخطى الولايات المتحدة قريبا حاجز الـ10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، في ظل استمرار الارتفاع القياسي لحصيلة الإصابات فيها.

وأوضح المدير المساعد للمكتب جارباس باربوسا، أن المنظمة تحذر من أن حالات كورونا آخذة في الارتفاع في الأمريكيتين، حيث سجلت 150 ألف حالة يوميا في المتوسط في الأسبوع الماضي.

وأضاف: "أجزاء من كندا وبعض مناطق المكسيك وبينها العاصمة، تشهد زيادات حادة في معدل الإصابات".