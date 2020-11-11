رجح المكتب الإقليمي للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية، أن تتخطى الولايات المتحدة قريبا حاجز الـ10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، في ظل استمرار الارتفاع القياسي لحصيلة الإصابات فيها.
وأوضح المدير المساعد للمكتب جارباس باربوسا، أن المنظمة تحذر من أن حالات كورونا آخذة في الارتفاع في الأمريكيتين، حيث سجلت 150 ألف حالة يوميا في المتوسط في الأسبوع الماضي.
وأضاف: "أجزاء من كندا وبعض مناطق المكسيك وبينها العاصمة، تشهد زيادات حادة في معدل الإصابات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة ستتخطى الـ10 ملايين قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.