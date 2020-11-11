التحالف العربي يعترض زورقين مفخخين حوثيين بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي وفق ما نقلته فضائية العربية السعودية إن الزورقين اطلقتهما ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة اليمنية.

وأكد التحالف على استمراره في تنفيذ الإجراءات الصارمة لتدمير كل ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ومن ناحية أخرى، تسهم المملكة في مكافحة الجراد الصحراوي والحد من ضرره على القطاع الزراعي في عدة دول، لذلك صنفت أمميًا من أكبر الداعمين لدول هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى المنضوي تحت خدماتها 16 بلدا.

وتوجه المملكة جزءا من دعمها لجمهورية اليمن الشقيقة لمكافحة الجراد الصحراوي الممتد بتأثيره للمحافظات الداخلية: مأرب، و الجوف، و شبوة، ومحافظة حضرموت في الوادي والصحراء، وصولًا إلى المناطق الساحلية في خليج عدن وسهل تهامة والمرتفعات.

وتُعد عمليات مكافحة الجراد الصحراوي أمرًا بالغ الأهمية، بغية حماية الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وتداعياتها على المزارعين معيشيا واقتصاديا، الأمر الذي ينعكس إيجابا في تعزز الأمن الغذائي اليمني، وتحسّن الإنتاج الزراعي، وتعزز الاقتصاد اليمني.