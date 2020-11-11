لجنة خبراء إسرائيليين تزور إثيوبيا لمدة أسبوعين

وصلت قوة خاصة من الخبراء في مجالة مكافحة اسراب الجراد، اليوم الأربعاء، إلى إثيوبيا، وذلك لمواجهة هجوم الجراد الأسوأ منذ 25 عاما.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، تقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بطلب إلى إسرائيل بإرسال قوة لمكافحة الجراد، فأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، أمرا بتنفيذ ذلك.
وتقرر نشر فرقة عمل إسرائيلية خاصة بمكافحة الجراد والخبراء في إثيوبيا من أجل توحيد القوات مع إسرائيل لمكافحة أسراب الجراد.
يرأس خبير مكافحة الجراد الإسرائيلي ، يوآف مورترو ، فريق العمل الذي يضم ثلاثة أعضاء إضافيين متخصصين في مجالات خبرة مختلفة، حيث من المقرر عمل اللجنة لمدة أسبوعين في إثيوبيا، وتدريب 200 شخص على مكافحة الجراد في إثيوبيا.
وجلبت هذه القوة أكثر من طنين من المعدات والأجهزة المتطورة التي سيتم تسليمها إلى السلطات الإثيوبية مع انتهاء العملية.
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