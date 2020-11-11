أول رئيسة بلدية محجبة في بريطانيا تؤيد منافس "صديق خان" على منصب عمدة لندن

أعلنت راقية إسماعيل، أول رئيسة بلدية بريطانية محجبة، دعم مرشح حزب المحافظين البريطاني، لتولي منصب عمدة لندن؛ خلفا للعمدة الحالي صديق خان.

راقية إسماعيل، التي انشقت عن حزب العمال؛ بسبب اتهامه بالعنصرية، وانضمت إلى حزب المحافظين، هاجمت صديق خان؛ بسبب عدم اتخاذ موقف قوي ضد حوادث السكاكين في العاصمة البريطانية.

وكشفت راقية إسماعيل، عن دعمها لـ"شون بيلي"، مرشح حزب المحافظين، لتولي منصب عمدة لندن، بسبب ضعف موقف صديق خان.

وكانت راقية إسماعيل قد استقالت من حزب العمال سبتمبر الماضي، عقب اتهامها الحزب بالعنصرية ضدها، وتمييزه للرجال البيض، ما اثار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحزب آنذاك.

كما اتهمت الحزب باتباع أسلوب عنصري ضدها، وخاصة من زملائها المستشارين في الحزب، وقالت في تصريحات ضد صديق خان: "لقد حاولت العمل مع صديق خان خلال السنوات الخمس الماضية، لكنني توصلت إلى عدم جدوى العمل معه، أنا محظوظة للغاية للغمل مع شون في حملته بلندن".