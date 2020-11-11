مسئول أمريكي يكشف حقيقة اتهامات ترامب بتزوير الانتخابات

أكد مفوض الانتخابات في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، آل شميدت، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي أدلة على ادعاءات وجود تصويت لأشخاص متوفين في المدينة، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال المسئول الانتخابي وفق ما نقلته شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية: "لقد شاهدت أكثر الأشياء خيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق البعض مزاعم سخيفة تمامًا لا أساس لها في الواقع على الإطلاق ورأيتها تنتشر".
وحول ادعاءات وجود تصويت لبعض المتوفين في المدينة قال: "بحثنا جيدا عن هؤلاء ولم نجد أي تصويت لهم بعد الوفاة في فيلادلفيا".
وكان رودي جولياني، المحامي الخاص بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ادعى وجود الآلاف من الأصوات في المدينة لأشخاص متوفين، دون تقديم أي أدلة على ذلك.
ورفض دونالد ترامب، الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بفوز جو بايدن، وادعى وجود تزوير في نتائج بعض الولايات.
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