إغلاق المطاعم والحانات.. نيويورك تعلن قيودا جديدة بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء فرض عدد من الإجراءات في المدينة وذلك لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقرر عمدة المدينة إغلاق المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية بحلول العاشرة مساء اعتبارا من الجمعة المقبلة، بالإضافة إلى تحديد التجمعات في المنازل بعشرة أفراد فقط، كجزء من إجراءات وقف تفشي الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأكثر من 200 ألف حالة جديدة.

وتعد تلك الزيادة؛ حصيلة قياسية للإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة فقط.

وسبق أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.

وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حد لجائحة كورونا".

وتابعت: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".

وأعلنت شركة فايزر الألمانية، يوم الاثنين، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمالا في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.