أصبح ماضيًا.. جونسون يصف ترامب بـ"الرئيس السابق" ويشيد بحديثه مع بايدن

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بـ"الرئيس السابق" وأشاد بمحادثته مع الرئيس المنتخب، جو بايدن، واصفًا إياها بـ"المنعشة".

ويأتي ذلك بينما يواصل ترامب الادعاء بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي، وقدم عدة ادعاءات لا أساس لها بشأن حدوث تزوير للأصوات.

لكن رئيس الوزراء البريطاني أحال رئاسة ترامب إلى كتب التاريخ يوم الأربعاء، كما أخبر أعضاء البرلمان عن مكالمته الهاتفية "الممتازة" مع بايدن. بحسب شبكة "سكاي" البريطانية.

وقال جونسون إنه يتفق مع الرئيس الأمريكي المنتخب على أنه يجب على بلديهما "مرة أخرى" التعاون في مختلف القضايا العالمية.

وأضاف جونسون في إجابته عن أسئلة مجلس العموم البريطاني:"من بين المزايا العديدة للمحادثة الممتازة التي أجريتها أمس مع الرئيس المنتخب جو بايدن أننا متفقون بشدة على حاجة المملكة المتحدة والولايات المتحدة للعودة مرة أخرى للوقوف معًا للتمسك بقيمنا حول العالم.التمسك بحقوق الإنسان والالتزام بالتجارة العالمية الحرة، والدفاع عن حلف شمال الأطلسي، والعمل معًا في مكافحة تغير المناخ".

وتابع:"كان من المنعش ، إذا جاز لي القول ، أن أجري هذه المحادثة وأنا أتطلع إلى المزيد".