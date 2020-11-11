بسبب ما وصفوه بـ الخيانة.. المعارضة في أرمينيا تمهل رئيس الوزراء للاستقالة

تواصلت الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة الأرمينية قرب مبنى البرلمان الأرمني، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على قرار وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ، الذي وافق عليه رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان.

وأمهلت المعارضة باشينيان حتى الساعة 12 من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، لإعلان استقالته، حيث قال ممثل حزب "الاتحاد الثوري الأرمني" إيشخان ساجاتليان: "نطالب باستقالة باشينيان بحلول الساعة 24:00، وفي حال لم يعلن ذلك، فعلى برلمان البلاد أن يتخذ القرار المناسب. سننتظر حتى الموعد المحدد، وإذا لم تعلن الاستقالة، سنعقد مؤتمراً صحفياً بعد منتصف الليل، نعلن فيه عن خطواتنا التالية"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

ويواصل المتظاهرون احتجاجهم بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى إغلاق جزء من شارع باجراميان المركزي، فيما تطوق قوات الأمن المبنى.

وفي وقت سابق، نظمت 17 حزبًا سياسيًا في أرمينيا مظاهرة وسط يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.

واندلعت أزمة داخلية في أرمينيا عقب توقيع باشينيان، بيانًا مشتركًا لوقف إطلاق النار، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجان إلهام علييف، الاثنين الماضي، وهو ما تعتبره المعارضة خيانة واستسلامًا للعدو وهزيمة وقع عليها باشينيان.

وأعلن ممثلو وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة في أرمينيا أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة للجمهورية ستلتزم بالاتفاقيات ودعوا الشعب إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها زعزعة استقرار الوضع في البلاد.