العدد في تزايد مستمر| فرار 10 آلاف إثيوبي إلى السودان بسبب الحرب

أعلنت مفوضية اللاجئين السودانية، اليوم الأربعاء، استقبال السودان لأكثر من 10 آلاف لاجئ إثيوبي منذ اندلاع الحرب في إقليم تيجراي بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

وقال السر خالد، مسئول مفوضية اللاجئين بشرق السودان لوكالة "رويترز" إنه "بحلول عصر اليوم بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من النزاع الذين تم إحصاؤهم، أكثر من عشرة آلاف لاجئ ... وصلوا باستخدام السيارات ومركبات مختلفة".

وأضاف: "الوضع الإنساني حرج جدا لأن هذه الأعداد، والتي نتوقع أن تزداد، أكبر من إمكانياتنا، وهناك نقص حاد في الغذاء والمأوى والعلاج، وهم في حاجة عاجلة للمساعدة".

وذكرت وسائل إعلام حكومية، نقلا عن مصادر في مفوضية اللاجئين، أن السودان يتوقع تدفق أكثر من 200 ألف إثيوبي عبر الحدود على ولاية القضارف شرق البلاد في الأيام المقبلة.

وأعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء استهداف مخازن أسلحة ومحروقات بمنطقة إقليم تيجراي، وذلك ضمن العملية العسكرية التي يشنها على الإقليم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الجيش الإثيوبي نفذ عدة ضربات جوية منذ إعلان ابي أحمد، رئيس الوزراء إطلاق عملية عسكرية على إقليم تيجراي.

ومن جانبه صرح قائد جيش الجو الإثيوبي الجنرال، يلما مرداسا، الأربعاء، عبر راديو "فانا بي سي" الإثيوبي بأن الجيش نفذ ضربات استهدفت "مخازن أسلحة ومحروقات ومناطق أخرى كان المجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي ينوي استعمالها".