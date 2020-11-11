اسماء : نتائج أولية غير رسمية للفائزين في دائرة اربد الثالثة

دوت الخليج :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة اربد الثالثة الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في دائرة اربد الثالثة. وحصلت القوائم الانتخابية على هذه الاصوات بالترتيب : موطني 11671 الميثاق 9094 النور 7566 وتاليا اسماء الفائزين : سالم حسني العمري 5655 يسار الخصاونة 4168 محمد عقيل الشطناوي 4158 وائل موسى يوسف رزوق " مفعد مسيحي" 4473

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