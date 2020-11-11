ملك البحرين يكلّف ولي العهد رئاسة الحكومة

كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة نجله ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء بعد ساعات من وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي بقي رئيسا لحكومة المملكة طوال 49 عاما.

وجاء في قرار ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن عاهل البلاد قرّر تكليف "صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء". يُذكر أن الأمير خليفة أمضى 49 عاما في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم. وأمر الملك بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من الخميس.

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