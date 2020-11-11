النمسا تستحدث جريمة جنائية تحت مسمى الإسلام السياسى

أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن النمسا أعلنت أنها ستستحدث جريمة جنائية تحت مسمى "الإسلام السياسى، مؤكدة ملاحقة من يوفر أرضية خصبة للإرهابيين حتى لو لم يكن إرهابيا.





وبحسب "سبوتنيك"، أكد المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تجرم بشكل رسمى "الإسلام السياسى" ما يسمح بملاحقة ليس الإرهابيين فقط، بل أيضا الأشخاص الذين يساعدون فى صناعة بيئة حاضنة للإرهاب، وذلك بعد أيام من هجوم فى العاصمة فيينا بمحيط معبد يهودى أسفر عن سقوط 4 قتلى. وأوضح أن القانون الذى يدعم إقراره فى بلاده، سوف يسمح باتخاذ قرارات بإقفال مراكز للعبادة وتنظيم سجلات الأئمة وتجفيف قنوات الدعم المالى للأنشطة الإرهابية.

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