فيديوجراف .. النمسا تعلن الحرب على الإخوان

بدأت السلطات النمساوية الاستعداد لفرض إجراءات قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث نفذت قوات الشرطة والمخابرات مداهمات في مناطق عدة، خلال الأيام الماضية، استهدفت أشخاصا وجمعيات يشتبه أنها تابعة لجماع الإخوان وحركة حماس.





ويوضح الفيديوجراف التالى تفاصيل إعلان النمسا حربها على جماعات الإرهاب ومن بينها الإخوان: وتتضمن الإجراءات وضع الجماعة الإرهابية تحت رقابة الاستخبارات الداخلية، إضافة إلى عزل أفراد يتبعون الإخوان سياسيا ومنع إجراء حوار سياسي معهم. وتأتى هذه الإجراءات عقب تحقيقات مكثفة استمرت أكثر من عام، من قبل هيئة حماية الدستور ومكافحة الإرهاب، فى النمسا، والتى أوصت بإيجاد ممثل للمسلمين للتحاور معه بعيدا عن الجماعة الإرهابية. يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية، تسيطر على جمعية ثقافية ومجموعة من المساجد والمراكز، فى النمسا، وفى 2019 شنت الاستخبارات النمساوية مداهمات لجمعيات وقيادات الجماعة، حيث شارك فى الحملة 1000 ضابط وجندى من الشرطة والاستخبارات. وفى دراسة أعدت عام 2017، كشفت اعتماد الإخوان للعنف كاستراتيجية وتغليفه بشرعية دينية، وشاركت فى الدراسة جامعات جورج واشنطن وفيينا وهيئة حماية الدستور النمساوية.

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