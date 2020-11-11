يعيد نفس السيناريو..ديمقراطي يصف ترامب بـ هتلر أمريكا

وصف نائب ديمقراطى وعضو بالكونجرس الأمريكى رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التنازل عن البيت الأبيض بما فعله هتلر في ألمانيا، وذلك بعد تزايد الانتقادات بشأن هجمات الرئيس ترامب المناهضة للديمقراطية.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، قال النائب جيم كليبيرن إنه يشعر بحالة من القلق، وأن الرئيس ترامب يحاول القيام بدور سلطوي على الرغم من خسارته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الأمريكية عام 2020.

وأضاف الديمقراطى جيم كليبيرن أن العالم شاهد ما حدث في ألمانيا ثلاثينيات القرن الماضى، لكن لم أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

قائلا: كيف تنتخب رئيسًا؟، ثم فجأة تمنحه السلطة ليصبح ديكتاتورًا، مشيرًا أن هذا ما فعله هتلر في ألمانيا حيث نجح في تشويه وسائل الإعلام الإخبارية للتمسك بالسلطة.

وتأتي تعليقات كليبيرن في الوقت الذي يشن فيه دونالد ترامب هجوما شاملا على العملية الانتخابية الرئاسية، مع تحديات التصويت في الولايات الرئيسية التي فاز فيها بايدن وبعدها تم الإعلان عن التوقعات الرسمية للنتائج الأسبوع الماضي.

ويدعى دونالد ترامب تزوير النتيجة قبل فترة طويلة من يوم الانتخابات، وأنه لن يخسر إلا إذا تم تزوير التصويت بشكل منهجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واستمر الرئيس دونالد ترامب في نشر الأكاذيب حول العملية الانتخابية، بالأضافة إلى المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي التي أجبرت المنصات الألكترونية على حذفها.

ورفض دونالد ترامب الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز جو بايدن، بالرغم من أن يتوقع حصول ترامب على 214 صوتا فى المجمع الانتخابى، حيث يشترط الحصول على ما لا يقل عن 270 ناخبًا لدخول البيت الأبيض.