فرنسا تسجل ما يقرب من 36 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و328 وفاة

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 35 ألفا و879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في ارتفاع عن الأمس حيث سجل 22 ألفا و180 إصابة.

كما سجلت الصحة الفرنسية 328 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد .

وعقب الإغلاق الشامل في البلاد، وصل إجمالي الإصابات خلال الـ 3 أيام الأولى من الاسبوع الجاري 78 ألف إصابة، وذلك في انخفاض كبير عن الاسبوع الماضي الذي سجل أكثر من 129 ألفاً خلال الـ 3 الأولى من الأسبوع.

فيما سجلت المستشفيات الحالات الجديدة التي دخلت 441 حالة فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، في انخفاض كبير حيث وصلت عدد الحالات الاسبوع الماضي أكثر من 1000 حالة.

ودخلت فرنسا أسبوعها الثاني تقريبا في حالة الإغلاق الذي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون، لوقف الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.