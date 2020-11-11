هولندا تطالب بـ حظر الأسلحة الأوروبية على تركيا

ذكرت صحيفة “داتش نيوز” الهولندية أن 3 مشرعين من أحزاب التحالف الأربعة في هولندا، يطالبون وزير الخارجية، بالضغط على الاتحاد الأوروبى؛ لفرض حظر بيع الأسلحة لتركيا، وذلك بعد مشاركه تركيا في الحرب التى اندلعت حول منطقة إقليم قره باخ المتنازع عليها.

وقال شورد شوردسم، النائب عن حزب الديمقراطيين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشجع الصراع العسكري بدلًا من الاستقرار، ولذلك يجب وقف إرسال المزيد من الأسلحة إلى تركيا.

وأوضحت الصحيفة، أن تركيا تستخدم أسلحة أوروبية الصنع في ليبيا وشرق البحر المتوسط، وهذا يثير قلق مجلس النواب فى هولندا حيث يتم مراجعة الاقتراح اليوم الاربعاء خلال مناقشة الميزانية في وزارة الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن تركيا الداعم الأساسى لأذربيجان في نزاع قره باغ، مستعدة لفعل أى شئ لطرد القوات الأرمينية من المنطقة.

ووجهت روسيا وفرنسا وإيران وأرمينيا اتهامات لتركيا تتعلق بإرسال المرتزقة السوريين إلى جنوب القوقاز لدعم الجيش الأذربيجاني.

وتسعى فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا ردًا على خطاب أردوغان العدواني تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسياسة التركية في شرق البحر المتوسط.

وتقترح باريس على المجلس الأوروبي إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.