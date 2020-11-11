برج خليفة يحتفل بإطلاق قناة الشرق السعودية.. فيديو

احتفل برج خليفة في دبي، اليوم الأربعاء، بنطلاق فضائية الشرق السعودية، وذلك عقب إعلان إطلاقها من العاصمة الرياض.

وكشفت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق اليوم (الأربعاء)، عن انطلاق قناة الشرق الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، التي ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وبينت أن القناة تركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات اقتصاد العالم وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.

وذكرت أن الشرق تسعى لتقديم ونشر محتوى فريد ومتميز يعتمد على التحليلات العميقة والمعلومات والبيانات الدقيقة والثرية لتصل إلى الجمهور وصناع القرار من خلال أحدث التقنيات التلفزيونية والرقمية.

وقالت : تشكل اقتصاد الشرق مع بلومبِرج مكونًا أساسيًا من الخدمات التي تقدمها الشرق، وتستفيد من اتفاقية محتوى حصرية بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وبلومبِرغ الإعلامية، رائدة الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، التي ستشكل تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2700 صحافي ومحلل اقتصادي حول العالم، مصدرًا أساسيًا لها عبر تحرير وترجمة ونشر محتوى بلومبرغ على منصاتها، وستتوسع الخدمات مستقبلًا لتشمل نسخة عربية عن مجلة «بزنس ويك» ومحطة إذاعية وسلسلة من الفعاليات المشتركة.

وبدوره أوضحت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أن انطلاقة الشرق اليوم تؤسس لمرحلة جديدة ومثيرة بالنسبة لوسائل الإعلام العربية، ونحن نشهد حاليًا مرحلة من التغيرات العالمية التي تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، ومواكبة هذه التغييرات تتطلب إدراك الدور الكبير الذي تلعبه المعلومات والبيانات والشراكات الدولية التي تؤثر فيها.