يشمل سفنًا بتجهيزات نووية في البحر الأحمر.. السودان يوقع اتفاقًا عسكريًا ضخمًا مع روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عن مشروع عسكري ضخم مع السودان لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي قرب السواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر.

وأصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مرسومًا حكوميًا في 6 نوفمبر الماضي جاء فيه، أن مشروع الاتفاق الذي تم بحثه مبدئيا من الجانب السوداني، سيرفع للرئيس الروسي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف المرسوم الذي شمل الاتفاق أن "السودان يعرب لروسيا عن موافقته على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضيه، وتطوير وتحديث بنيته التحتية بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها".

وينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية "مع مراعات متطلبات السلامة النووية والبيئية"، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد عن أربع، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.

وحسب المشروع فإن الاتفاق نابع عن "الرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير التعاون العسكري الهادف لزيادة القدرة الدفاعية لروسيا والسودان"، وأن "المركز اللوجيستي الروسي في السودان يتوافق وجوده وأهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد دول أخرى".

ومدة الاتفاق 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية في حال عدم إخطار أي من الطرفين خطيا بنيته إنهاء الاتفاق.

من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.

يذكر أنه عام 2017 صرح عمر البشير رئيس السودان السابق، بأنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان، فيما أوضح السفير الروسي في الخرطوم لاحقا أن الحديث يدور عن مركز لوجستي لا قاعدة عسكرية متكاملة.