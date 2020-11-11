بهدف تجنيدهم.. روسيا تكشف عن تدريب أمريكا لعناصر من تنظيم داعش في سوريا

اتهم رئيس المركز الروسي السوري لتنسيق عودة اللاجئين، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة، بتدريب نحو 30 إرهابيا من تنظيم داعش في سوريا.

وقال ميزينتسيف، إن الولايات المتحدة تقوم بتدريب نحو 30 مقاتلًا من تنظيم داعش الإرهابي في معسكر "الهول" في سوريا، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "من أغسطس وحتى سبتمبر العام الجاري تم تجنيد مجموعة من حوالي 30 شخصًا من سجناء وإرهابيين التابعين لداعش في معسكر الهول".

وأكد ميزينتسيف أن مدربين عسكريين أمريكيين يشرفون على إجراء تدريبات خاصة لهؤلاء الإرهابيين؛ لتجنيدهم.

وتعارض روسيا وجود عدد كبير من مخيمات اللاجئين في سوريا، مثل الهول والركبان، وذلك لوقوعها في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، ما تجعلها أوكار ضخمة للإرهابيين.