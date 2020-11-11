صاحب نوبل للسلام يرفض السلام..كيف أشعل آبي أحمد إثيوبيا وقادها للحرب الأهلية

رفض رئيس الوزراء الإثيوبي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019 ، طلب إجراء محادثات سلام مع اشتداد الصراع في تيجراي.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية، كتب زعيم تيجراي، ديبريتسيون جبريمايكل ، إلى الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي لطلب إجراء محادثات.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في تغريدة على تويتر إنه لن يكون هناك حوار "حتى تتحقق جهودنا للتأكد من سيادة القانون".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن المئات قد قُتلوا منذ اندلاع الصراع في المنطقة الشمالية لإثيوبيا.

يوم الأربعاء الماضي، أمر آبي بشن هجوم عسكري بعد أن استولت القوات الموالية لحكومة تيجراي الإقليمية على قاعدة عسكرية في ميكيلي، عاصمة تيجراي، بعد شهور من التوتر المتفاقم بين قادة تيغراي والحكومة الفيدرالية.

وكتب ديبرتسيون يوم الجمعة، إلى الاتحاد الأفريقي يطلب المساعدة. حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الاثنين، الحكومة الاتحادية وسلطات ولاية تيجراي على الانخراط في حوار.

لكن أحمد قال يوم الثلاثاء في سلسلة تغريداته إنه يريد "طمأنة الإثيوبيين مرة أخرى" بأنه لن يكون هناك حوار إلا بعد تحقيق سيادة القانون.

وأضاف:"عمليات إنفاذ القانون في تيجراي تسير كما هو مخطط لها: ستتوقف العمليات بمجرد نزع سلاح المجلس العسكري، واستعادة الإدارة الشرعية في المنطقة، والقبض على الهاربين وتقديمهم إلى العدالة - جميعهم ​​في متناول اليد بسرعة".

وفي تطورات أخرى، حذرت وكالات الإغاثة من أن ما يصل إلى 200 ألف شخص قد يفرون من الصراع إلى السودان، ونفت كل من إثيوبيا وإريتريا أن القوات الإريترية تقاتل إلى جانب الإثيوبيين ضد تيجراي، وزعم الجيش الإثيوبي أنه قتل 550 مقاتلًا من التيجريين

كم عدد القتلى في الحرب؟

من الصعب تحديد رقم دقيق، لكن التقارير تشير إلى سقوط مئات القتلى من الجانبين، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في إثيوبيا إن القوات المسلحة الوطنية قتلت 550 من مقاتلي جبهة تحرير تيجراي الشعبية، بينما لم يتم التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

بالإضافة إلى ذلك، سيطرت القوات الحكومية على مطار حميرة في تيجراي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، قالت الشرطة الفيدرالية إنه تم اعتقال 17 من العسكريين، من بينهم مسؤولون كبار، وهم متهمون بقطع الاتصالات بين القيادة الشمالية وبقية القوات المسلحة الوطنية عندما تعرضت القيادة الشمالية للهجوم الأسبوع الماضي.

ما هو الأثر الآخر الذي خلفه القتال؟

وفر السكان من تيجراي، ويقول مسؤولون في السودان، الذي يشترك في الحدود مع منطقة تيغراي ، إن 6000 إثيوبي على الأقل وصلوا إلى البلاد.

وتستعد السلطات السودانية لعبور 200 ألف شخص آخر في الأيام المقبلة، وقال السير خالد، مفوض شؤون اللاجئين بولاية كسلا السودانية، لبرنامج "فوكاس أون أفريكا" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، إن بعض الفارين ساروا لمدة يومين أو ثلاثة أيام هربًا من "القصف" ، وأن من بينهم جنود إثيوبيون.

كيف هو الحال في تيجراي في الوقت الحالي؟

صرحت ألولا سولومون، مديرة دار تيجراي الإعلامية في الولايات المتحدة، لـ"بي بي سي نيوزداي" بأن الحكومة الفيدرالية قطعت خطوط الهاتف والإنترنت.

تمكنت أسرتها، التي تعيش في تيجراي على الحدود بالقرب من السودان، من الاتصال به باستخدام خطوط الهاتف السودانية. لقد فروا الآن إلى السودان.

هل هناك دول أخرى متورطة في الصراع؟

واتهم ديبرتسيون يوم الثلاثاء الحكومة الإريترية المجاورة بشن هجمات على ولاية تيجراي.

ونفى كل من الحكومة الإريترية والجيش الوطني الإثيوبي الاتهام.

فاز السيد آبي بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 عن إنهاء صراع استمر عقدين مع إريتريا، والذي بدأ عندما سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الحكومة الإثيوبية. لا تزال العلاقات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وإريتريا سيئة للغاية.

ما وراء الصراع؟

كانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أقوى جزء من الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لسنوات عديدة، لكن آبي كبح نفوذها بعد فوزه بالسلطة في عام 2018 على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ساءت العلاقات العام الماضي بعد أن حل آبي الائتلاف الحاكم ، الذي كان يتألف من عدة أحزاب إقليمية عرقية، ودمجهم في حزب وطني واحد، حزب الرخاء، الذي رفضت الجبهة الانضمام إليه.

يقول زعماء تيجراي إنهم استُهدفوا ظلمًا من خلال عمليات التطهير ومزاعم الفساد، ويقولون إن آبي زعيم غير شرعي، لأن ولايته انتهت عندما أرجأ الانتخابات الوطنية بسبب فيروس كورونا.

وتفاقم الخلاف المحتدم في سبتمبر، بعد أن تحدت جبهة تحرير مورو الإسلامية الحظر المفروض على الانتخابات على مستوى البلاد، وأجرت تصويتًا أعلنت الحكومة المركزية أنه غير قانوني.

لماذا فاز آبي بجائزة نوبل للسلام؟

فاز آبي بالجائزة في عام 2019 لدوره في حل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وخاضت إثيوبيا وإريتريا حربا حدودية مريرة بين عامي 1998 و2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

على الرغم من توقيع وقف إطلاق النار في عام 2000، ظل الجيران من الناحية الفنية في حالة حرب حتى يوليو 2018، عندما وقع آبي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام.