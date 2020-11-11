عروض كارفور السعودية اليوم 2020 الأسبوعية احتفالات العيد Carrefoursaudi 16

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور السعودية اليوم 2020-1442 تحل مع احتفالات كارفور بالعيد السنوي الـ 16 في المملكة العربية السعودية، حيث بداية انطلاقه عام 2004، وانتشر كارفور في جميع أنحاء ومدن المملكة، ومع احتفالات الجمعة البيضاء في شهر نوفمبر الحالي، فقد بدأت عروض كارفور الأسبوعية في الانطلاق وبدايتها لهذا الاسبوع من اليوم الأربعاء 11 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر المقبل، وتم وضع مجلة كارفور السعودية مع احتفالات العيد السنوي والبلاك فرايدي.

عروض كارفور السعودية اليوم 2020 Carrefoursaudi

عروض كارفور السعودية اليوم ينتظر كافة المقيمين بالسعودية من المواطنين والوافدين بها، ويبحثون عبر شبكة النت عن مجلة كارفور لمعرفة العروض والتخفيضات بها، ومن خلال البحث عبر موقع هايبر كارفور وضع مجلة كارفور في السعودية وفي جميع الفروع والتي يمكنكم طلب العرض أون لاين.

مجلة كارفور السعودية

تخفيضات كثيرة ومتنوعة على منتجات عديدة يحتاجها كل بيت، وتجد في المجلة امام كل عرض قيمته قبل الخصم وبعد الخصم

تتضمن العروض تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 بالمائة على منتجات غذائية من لحوم ودواجن واسماك، معلبات وجبن، منظفات منزلية، أجهزة كهربائية، ومفروشات، وكامل ما يحتاج إليه البيت من منتجات وسلع بأسعار لا تقارن وتخفيضات أكثر من رائعة، وهذا أيضا يتم من خلال كارفور مصر في احتفالاته بالعيد السنوي في شهر يناير من كل عام، وهايبر كارفور من الشركات الرائدة في عالم التخفيضات في كل فروعه على مستوى الدولة.