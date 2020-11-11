مستجدات كورونا في السعودية 11 نوفمبر .. وصول نسبة التعافي إلى 96.2%

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محمد سياف - ابو ظبي - مستجدات كورونا في السعودية 11 نوفمبر ، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية عن مستجدات كورونا بالمملكة اليوم الأربعاء الموافق 11 اكتوبر 2020م، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كاشفة عن إحصائية مفصلة توضح فيها عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي الجديدة والإجمالية، وكذلك الإصابات داخل مناطق المملكة والحالات النشطة والحرجة، فضلًا عن بعض الإرشادات الهامة للمواطنين، كما تبين الإحصائية إجمالي عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في العالم .

مستجدات كورونا في السعودية 11 نوفمبر

شمل التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية على البيانات المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا في السعودية اليوم 12 أكتوبر 2020 والتي كانت على النحو التالي :

عدد حالات الإصابات الجديدة 394 حالة، ثبت إيجابية تحاليلها ضمن إجراءات الفحوصات اليومية التي تجريها الوزارة في كافة أنحاء المملكة .

إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم بالمملكة 351.849 حالة .

عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم 421 حالة، تم خروجهم من المستشفيات، بعد التأكد من تحول تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية .

بلغ إجمالي حالات التعافي في المملكة حتى اليوم 338.702 حالة شفاء، بإجمالي نسبة شفاء بلغت 96.2% .

عدد حالات الوفاة المسجلة اليوم بالمملكة 14 حالة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 5.590 حالة وفاة .

وسائل التواصل مع وزارة الصحة

تواصل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تراجع أعداد الإصابات اليومية بالبلاد، ووصول نسبة الشفاء إلى 96.2%، حيث تقوم الوزارة بتقديم الإرشادات الصحية للجميع سواء للمواطنين أو المقيمين، وأتاحت العديد من طرق التواصل مع كافة الأشخاص داخل المملكة منها :