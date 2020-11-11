نتائج أولية غير رسمية للفائزين في دائرة بدو الشمال .. اسماء

دوت الخليج :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة بدو الشمال الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في دائرة بدو الشمال . وفاز بالدائرة عن بدو الشمال :

ذياب المساعيد 5566 حابس الشبيب 7529 غازي المقيبل 6415 هادية السرحان " كوتا " 4708

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