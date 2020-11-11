نكسة أخرى لدفاع ليفربول.. إصابة جديدة تقلب الموازين

تعرض نادي ليفربول المثقل بالغيابات في صفوفه إلى نكسة جديدة، بإصابة قلب دفاعه جو غوميز في ركبته خلال معسكر منتخب "الأسود الثلاثة".
وكان بطل إنجلترا تعرّض لضربة قوية الشهر الفائت بإصابة قلب دفاعه الدولي الهولندي فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، أجرى على إثره عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن المنافسات حتى نهاية الموسم.
كما سيغيب الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد عن الفريق لمدة شهر كامل بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة أمام مانشستر سيتي (1-1) الأحد في الدوري، في حين أن لاعب الارتكاز البرازيلي فابينيو الذي شغل مركز قلب الدفاع إثر اصابة فان دايك، يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها في المباراة أمام ميدتيلاند الدنماركي في دوري أبطال اوروبا أواخر الشهر الماضي.
وقال مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت "لا يمكنني أن أحدد مدى خطورة الإصابة لأنه لم يخضع بعد للفحوصات. ما كان مزعجاً هو أنه كان يعاني من ألم شديد ولم يكن أحد حوله عندما أصيب".
وتابع "لم يعجبني هذا الأمر. نتمنى جميعنا الخير له وألا تكون الاصابة كما نتخيّل".
وكان غوميز (23 عاما) استدعي لتشكيلة المنتخب الإنجليزي التي ستلاقي جمهورية أيرلندا ودياً الخميس قبل مباراتيها ضد بلجيكا وأيسلندا في آخر جولتين من دوري الأمم الأوروبية.
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