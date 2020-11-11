أعلن نادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع المغربي بدر بانون منتقلاً من نادي الرجاء البيضاوي.
وقال مدير التعاقدات في نادي الأهلي، أمير توفيق، إن الفريق المصري تعاقد بانون للسنوات الأربع المقبلة بصفقة بلغت 2 مليون دولار لناديه الرجاء البيضاوي المغربي، إلى جانب الراتب السنوي للاعب.
وكان يفترض وصول بانون إلى القاهرة خلال الأيام الماضية للإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي، إلا أن إصابة والد وشقيقة اللاعب بفيروس كورونا المستجد حال دون ذلك.
وفي أول تعليق لبانون بعد التوقيع للمارد الأحمر، قال النجم المغربي: "أنا في نادي القرن.. أنا في النادي الأهلي".
وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.
وبات لدى الأهلي في مركز قلب الدفاع، بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، والثنائي المصاب محمود متولي وسعد سمير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. الأهلي المصري يضم "جوهرة" الرجاء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.