إصابة رئيس الأمن القومى الأرمينى بنوبة قلبية

وأضاف الموقع، بحسب "روسيا اليوم" : "تم نقل رئيس جهاز الأمن الوطنى المعين حديثا أبازيان إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية". تم تعيين أبازيان، فى منصب رئيس جهاز الأمن القومى، فى أرمينيا فى 8 نوفمبر خلفا لميكائيل غامبارد زوميان، بتزكية من رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

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