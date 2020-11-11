بولتون : الحزب الجمهورى يدلل ترامب رغم أكاذيبه

وفى مقال افتتاحى كتبه بولتون فى صحيفة "واشنطن بوست"، قال إنه يجب على أى مرشح "مظلوم" أن يقدم فى مرحلة ما حججا قانونية صحيحة وأدلة مقنعة لكن ترامب فشل حتى الآن فى ذلك، وليس هناك ما يشير إلى أنه يستطيع ذلك".

كما وصف بولتون، بحسب "روسيا اليوم"، سلوك ترامب بأنه "هستيريا ما بعد الانتخابات"، موبخا المسؤولين الجمهوريين لـ"تدليله" على الرغم من أكاذيبه، مشيرا الى أن "القضية الأساس هى الضرر الجسيم الذى يسببه لثقة الجمهور فى النظام التأسيسى لأمريكا".