اتساع فارق الأصوات بين بايدن وترامب إلى 5 ملايين

وأشارت، بحسب "روسيا اليوم"، إلى تقدم بايدن بحصوله على 77.4 مليون صوت تقريبا، على ترامب الذى حصل جمع 72.3 مليون صوت، ليكون الفارق 5.1 مليون صوت و3.4 نقطة مئوية.
ولفتت إلى أن هذا أعلى من تقدمه يوم الجمعة الفائت بـ4 ملايين صوت و2.8 نقطة مئوية.
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