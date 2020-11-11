موقع أمريكي: ترامب يسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط قبل مغادرة البيت الأبيض

كشفت مصادر في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رغبة وزير الدفاع الأمريكي الجديد كريستوفر ميلر، في الانسحاب السريع من الشرق الأوسط، قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية لدونالد ترامب.

وقالت المصادر في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي إن إعادة توظيف الكولونيل المتقاعد دوجلاس ماكريخور، جزء من رغبة ترامب في الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع أن الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط كان جزءا من حملة ترامب ووعوده الانتخابية، حيث أعرب عن غضبه من عدم اتمام الانسحاب، وضرورة تنفيذه من افغانستان قبل حلول أعياد الكريسماس.

وأكد البنتاجون، في بيان لموقع أكسيوس، أنه تم تعيين ماكريجور كمستشار كبير لوزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميللر.

يأتى ذلك ضمن التحركات السريعة لدونالد ترامب، بإقالة عدد من قادة البنتاجون، وعلى رأسهم وزير الدفاع مارك إسبر، عقب فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وكان ترامب، قد رشح كاكريجور، كسفير للولايات المتحدة لدى ألمانيا، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه المعادي للمسلمين والمهاجرين، وقوانين الهجرة.