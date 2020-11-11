حادث كبير في لندن.. سيارة تصطدم بمركز شرطة ورجل يضرم النيران في شارع| فيديو

اصطدمت سيارة بمركز للشرطة في شمال العاصمة البريطانية لندن، حيث أظهر مقطع فيديو رجلًا يشعل النار في طريق قريب قبل اعتقاله.

وقال مارك وايت مراسل شبكة "سكاي" البريطانية للشؤون الداخلية: "سكوتلاند يارد تؤكد أن الضباط يتعاملون مع حادث وقع في شمال لندن، بعد اصطدام سيارة بمقدمة مركز شرطة إدمونتون.

وأضاف أن "مقطع فيديو من مكان الحادث يظهر حريقًا على الطريق وشخصًا على الأرض محاطًا بالضباط".

وقالت النائبة المحلية كيت أوسامور إنه تم الإعلان عن "حادث كبير".

وقالت شرطة ميت ان سيارة "اصطدمت بمكتب المحطة" الساعة 6.58 مساء وأن رجلًا اعتقل".

وقال بيان: "السيارة لا تزال في مكان الحادث. يحضر الضباط المتخصصون أثناء فحصه. في هذه المرحلة لم يتم إبلاغنا بأي إصابات". خدمة الإسعاف في لندن وفرقة الإطفاء بلندن موجودة.

وأضاف:"'تم اخلاء مركز الشرطة وفرض طوق كبير للشرطة".

يُظهر مقطع فيديو رجلًا على الطريق بجوار محطة للحافلات - ثم يصب السائل على المدرج قبل إشعال النار فيه، مما يتسبب في حدوث خط من اللهب يبلغ طوله ثلاثة أو أربعة أمتار.

قام العديد من الضباط بربطه وطرحه على الأرض بسرعة واحتجزوه.

وأضاف سكاي مارك وايت: "هناك قلق حقيقي من أن يكون هذا حادثًا متعمدًا ... لا يوجد أي مسؤول يشير إلى أن هذا هو خط التحقيق في الوقت الحالي، لكن بالطبع في الأسبوع الماضي وصلنا إلى مستوى التهديد بعد الهجمات الإرهابية الشديدة في فرنسا والنمسا.