هجوم نووي محتمل.. روسيا تنتهي من بناء ملاجئ تحت الأرض

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا باتت على وشك الانتهاء من بناء مبنى قادر على تحمل هجوم نووي محتمل.

ودعا بوتين في لقاء مع مسئولين بوزارة الدفاع الروسية، إلى تعزيز القدرات العسكرية الروسية للرد على التحديات العسكرية المحتملة حتى في ظل تعرض البلاد لضربة نووية، وفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن تايمز"

وأضاف بوتين: "هناك اتفاق رائع تم إجراؤه خلال السنوات القليلة الماضية للحفاظ على جميع عناصر القيادة لقواتنا النووية الاستراتيجية على أعلى مستوى ممكن".

وكشف بوتين عن "تطورات حقيقية" تم إحرازها في مواقع القيادة النووية الثابتة والمتحركة وقدراتها التشغيلية.

ووجه الرئيس الروسي البالغ من العمر 65 عامًا القادة العسكريين بالاستمرار في تطوير الأنظمة العسكرية الروسية.

وتابع: "نحن جميعًا ندرك ذلك. نحن على علم بأن الكثير يعتمد على بقاء تلك الأنظمة وقدرتها على مواصلة العمل في بيئة قتالية.. في الواقع علينا أن نضمن ذلك حتى في حالة تعرضنا لضربة نووية".