حالة طوارئ.. إقليم تيجراي يعلن التعبئة العامة ضد حملة آبي أحمد

أعلنت حكومة إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الأربعاء، التعبئة العامة من أجل مواجهة الجيش الاتحادي الإثيوبي، في عمليته العسكرية على الإقليم.

ودعت حكومة الإقليم السكان بالدفاع عن إقليمهم ضد العمليات العسكرية الإثيوبية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأعلنت جبهة تحرير تيجراي الشعبية حالة الطوارئ "للدفاع عن أمن ووجود شعب تيجراي وسيادتهم"، حسبما أفادت قناة تيجراي التلفزيونية.

ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019 ، طلب إجراء محادثات سلام مع اشتداد الصراع في تيجراي.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية، كتب زعيم تيجراي، ديبريتسيون جبريمايكل ، إلى الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي لطلب إجراء محادثات.

لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في تغريدة على تويتر إنه لن يكون هناك حوار "حتى تتحقق جهودنا للتأكد من سيادة القانون".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن المئات قد قُتلوا منذ اندلاع الصراع في المنطقة الشمالية لإثيوبيا.