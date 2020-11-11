بعد 4 أيام على توليه المنصب.. حقيقة إصابة رئيس جهاز الأمن القومي الأرمني بنوبة قلبية

ذكر موقع ""pastinfo.am أن رئيس جهاز الأمن القومي الأرمني أرمين أبازيان، تعرض لنوبة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأضاف الموقع: "تم نقل رئيس جهاز الأمن الوطني المعين حديثا أبازيان إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية".
وتم تعيين أبازيان في منصب رئيس جهاز الأمن القومي في أرمينيا في 8 نوفمبر خلفا لميكائيل جامبارد زوميان بتزكية من رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
لكن الموقع عاد وأكد أن أبازيان في صحة جيدة وأنه يواصل متابعة مهامه ومسؤولياته، بعدما كتب كبير موظفي رئيس الوزراء، إدوارد أجاجانيان عبر حسابه على "فيسبوك" أن الخبر المنشور ليس صحيحًا.
وأوضح الموقع أن مصدرًا له كان قد أفاد بإصابة أبازيان بنوبة قلبية.
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