عقب حصولهم على اللقاح الروسي.. إصابة 3 مسعفين بـ كورونا

أعلنت السلطات الروسية، إصابة 3 من العاملين في الإسعاف بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم حصولهم على لقاح "سبوتنيك في" الروسي، الذي تجري التجارب عليه عبر منحه للعاملين في المجال الصحي.

وفي تعليقه على الأمر، رجح أحد المشاركين في تطوير اللقاح أن يكون المصابون قد حصلوا على دواء وهمي خلال التجارب السريرية على اللقاح، حيث يخضع 40 ألف متطوع للتجارب على اللقاح.

وافاد مسئولون في منطقة ألتاي وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية أن 3 من أصل 42 مسعفا حصلوا على اللقاح، أصيبوا بالفيروس.

وقالت إدارة منطقة ألتاي: "من المحتمل أن مناعة المصابين لم يكن لديها الوقت لتشكيل أجسام مضادة للفيروس قبل الإصابة".

وذكرت تاس أنه من المقرر أن تتلقى منطقة ألتاي، التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا من بين 85 منطقة روسية، دفعة ثانية من 2000 لقاح سبوتنيك في أوائل عام 2021.