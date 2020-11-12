أكثر من 50 ألف وفاة بكورونا في بريطانيا

أكثر من 50 ألف وفاة بكورونا في بريطانياتجاوزت بريطانيا عتبة 50 ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وفق أرقام رسمية نشرت الأربعاء، وذلك بعد تسجيل 595 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبلغت حصيلة الوفيات 50365 في بريطانيا، وهي الأعلى في أوروبا، مع تسجيل 22950 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي وفق الأرقام التي نشرتها الحكومة.

وعلّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تخطي وفيات كوفيد-19 في البلاد عتبة 50 ألفا بالقول "كل وفاة هي مأساة".

وتابع جونسون "نحدّ على كل الراحلين، لم نخرج بعد من دائرة الخطر، احتواء المرض يتطلّب من الجميع اتّباع التوجيهات".

وتشكّل الوفيات الـ595 المسجّلة الأربعاء أعلى حصيلة يومية منذ 6 أيار/مايو حين سجّلت البلاد 612 وفاة، وفق البيانات الحكومية.

لكن أرقاما أكثر شمولية لمكتب الإحصاءات الوطنية تتضمن كل الوفيات التي كان كوفيد-19 أحد عواملها، تظهر أن الحصيلة تتخطى 60 ألف وفاة

المصدر:(أ ف ب)

