الجمهوريون على مسافة مقعد واحد من الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكى

وبحسب "روسيا اليوم"، فاز السيناتور دان ساليفان المنتهية ولايته بسهولة بولاية جديدة عن ألاسكا بنيله 57% من الأصوات، وفق تقديرات شبكتى "سى إن إن" و"إن بى سى".

وبفوز ساليفان فى الانتخابات يكون الحزب الجمهورى قد حصد نصف مقاعد مجلس الشيوخ.

وبحسب النتائج الحالية، حصل الديمقراطيون على 48 مقعدا فى المجلس المؤلف من مئة سيناتور.

ولا يزال هناك مقعدان لم تحسم نتيجتهما بعد فى ولاية جورجيا، سيتنافس عليهما 2 من الديمقراطيين والعدد نفسه من الجمهوريين فى جولة الإعادة التى ستجرى فى 5 يناير المقبل، بعدما عجز أى منهم عن الفوز بنسبة 50% من الأصوات فى الانتخابات.

وإذا نجح الديمقراطيون، فى الفوز بهذين المقعدين، ينقسم عندها مجلس الشيوخ إلى 50 سيناتورا جمهوريا و50 سيناتورا ديمقراطيا.