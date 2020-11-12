وقالت شرطة العاصمة، بحسب "سكاى نيوز"، إن ضباطا كانوا فى موقع الحادث ولم ترد تقارير عن وقوع أى إصابات. وتابعت الشرطة البريطانية فى بيان "السيارة ما زالت فى الموقع. ضباط متخصصون يتابعون فيما يتم فحص السيارة، تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمنى كبير حول الموقع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تقتحم مركزا للشرطة البريطانية.. واعتقال مشتبه به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.