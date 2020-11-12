رئيس البرلمان الأوكرانى يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال رازومكوف على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إنه تلقى نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، لكنه بحالة جيدة.

وخلال الأيام الأخيرة أعلن عن إصابة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ومدير مكتبه أندريه يرماك ووزير دفاعه أندريه تاران بفيروس كورونا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأربعاء، عن تطبيق إجراءات العزل الصحى على نطاق وطنى وإجراءات إغلاق مشددة فى أيام العطلة الأسبوعية حتى 29 نوفمبر الجارى على الأقل.

وسجلت أوكرانيا 10611 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، إضافة إلى 191 حالة وفاة.

وبلغ إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد نحو 490 ألف حالة، وحصيلة الضحايا 8947 شخصا.