مستشار النمسا: سجن الإرهابيين مدى الحياة يحظى بتأييد كل الأحزاب

أكد المستشار النمساوى سباستيان كورتس، أن الحكومة بحثت فى اجتماعها اليوم مدى إمكانية حبس الإرهابيين مدى الحياة وذلك لضمان عدم تكرار الهجوم الإرهابى الذى حدث فى فيينا يوم الاثنين قبل الماضى.





وقال كورتس، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن الحكومة ناقشت بالفعل مجموعة من الإجراءات ضد الإرهاب، لافتا إلى أن الأشخاص المفرج عنهم فى السابق سوف تجرى مراقبتهم إلكترونيًا، وأن كافة جماعات "الإسلام السياسى" محظورة بموجب القانون الجنائى. وأشار كورتس، إلى أن هذا التوجه الحكومى مقبول من كل الأحزاب وبخاصة حزب الخضر الشريك فى الائتلاف الحكومى، ويعتبر متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

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